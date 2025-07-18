鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為46.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.57元，其中最高估值4.33元，最低估值0.97元，預估目標價為46.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.33(4.33)
|5.65
|8.67
|最低值
|0.97(0.97)
|2.35
|3.4
|平均值
|2.45(2.52)
|4.2
|5.67
|中位數
|2.57(2.62)
|4.42
|5.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|199.35億
|203.02億
|220.40億
|240.00億
|最低值
|159.33億
|161.84億
|173.08億
|240.00億
|平均值
|180.68億
|185.19億
|199.18億
|240.00億
|中位數
|180.74億
|184.05億
|197.98億
|240.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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