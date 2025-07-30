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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為46.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.68元，其中最高估值4.33元，最低估值1.71元，預估目標價為46.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.33(4.33)5.658.67
最低值1.71(1.53)2.394.65
平均值2.75(2.61)4.426
中位數2.68(2.6)4.585.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值199.35億203.02億220.40億240.00億
最低值170.21億169.83億185.53億240.00億
平均值182.84億187.67億202.23億240.00億
中位數182.67億185.55億207.40億240.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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