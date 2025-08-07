鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.8元，其中最高估值0.99元，最低估值0.6元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.99(0.99)
|1.08
|1.26
|最低值
|0.6(0.6)
|0.71
|0.95
|平均值
|0.79(0.77)
|0.84
|1.03
|中位數
|0.8(0.76)
|0.83
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.04億
|20.85億
|23.30億
|26.10億
|最低值
|17.22億
|18.32億
|20.84億
|22.16億
|平均值
|17.85億
|19.57億
|21.78億
|24.13億
|中位數
|17.85億
|19.61億
|21.65億
|24.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|-1.68
|營業收入
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
|18.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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