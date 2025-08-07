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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.8元，其中最高估值0.99元，最低估值0.6元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.99(0.99)1.081.26
最低值0.6(0.6)0.710.95
平均值0.79(0.77)0.841.03
中位數0.8(0.76)0.831

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.04億20.85億23.30億26.10億
最低值17.22億18.32億20.84億22.16億
平均值17.85億19.57億21.78億24.13億
中位數17.85億19.61億21.65億24.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16-1.68
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億18.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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