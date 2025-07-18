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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至27.38元，幅度約5.29%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27.38元，調升幅度5.29%。其中最高估值39元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀16位、保持中立14位、保守悲觀1位。

Unity Software Inc今(18日)收盤價為36.52元。近5日股價上漲5.29%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股U市場預估目標價

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