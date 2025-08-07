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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至28元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由27元上修至28元，調升幅度3.7%。其中最高估值44元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀16位、保持中立13位、保守悲觀2位。

Unity Software Inc今(7日)收盤價為31.92元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股U市場預估目標價

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Unity Software Inc31.92-5.95%

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