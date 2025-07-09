鉅亨速報 - Factset 最新調查：全美汽車租賃公司AN-US的目標價調升至209.5元，幅度約3.46%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全美汽車租賃公司(AN-US)提出目標價估值：中位數由202.5元上修至209.5元，調升幅度3.46%。其中最高估值255元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予全美汽車租賃公司評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。
全美汽車租賃公司今(9日)收盤價為211.82元。近5日股價上漲3.46%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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