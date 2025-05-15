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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全美汽車租賃公司AN-US的目標價調升至202.5元，幅度約5.19%

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全美汽車租賃公司(AN-US)提出目標價估值：中位數由192.5元上修至202.5元，調升幅度5.19%。其中最高估值240元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予全美汽車租賃公司評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。

全美汽車租賃公司今(15日)收盤價為192.59元。近5日股價上漲5.19%，標普指數上漲4.99%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AN市場預估目標價

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