鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為51.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.09元上修至3.17元，其中最高估值4.3元，最低估值2.05元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.3(4.3)
|5.4
|7.5
|7.7
|最低值
|2.05(2.05)
|1.88
|1.2
|3.24
|平均值
|3.13(3.04)
|3.68
|4.46
|4.86
|中位數
|3.17(3.09)
|3.61
|3.84
|3.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|326.20億
|350.00億
|296.08億
|280.75億
|最低值
|241.43億
|235.98億
|248.35億
|280.75億
|平均值
|270.33億
|271.80億
|268.24億
|280.75億
|中位數
|267.39億
|263.80億
|272.86億
|280.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
