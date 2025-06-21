鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至34.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值39元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予泛美銀礦評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
泛美銀礦今(21日)收盤價為28.645元。近5日股價上漲4.55%，標普指數下跌1.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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