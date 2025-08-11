鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為12.00元

search icon



Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.72元，其中最高估值0.91元，最低估值0.54元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.91(0.88)1.211.691.43
最低值0.54(0.54)0.490.750.41
平均值0.75(0.71)0.851.060.82
中位數0.72(0.7)0.8810.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.22億21.37億24.94億22.43億
最低值17.76億17.54億17.60億16.36億
平均值18.57億19.43億20.71億19.39億
中位數18.67億19.67億20.16億19.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.11-0.13-0.28-0.300.15
營業收入7.77億8.32億7.61億8.10億10.71億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCDE

