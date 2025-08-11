鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.72元，其中最高估值0.91元，最低估值0.54元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.88)
|1.21
|1.69
|1.43
|最低值
|0.54(0.54)
|0.49
|0.75
|0.41
|平均值
|0.75(0.71)
|0.85
|1.06
|0.82
|中位數
|0.72(0.7)
|0.88
|1
|0.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.22億
|21.37億
|24.94億
|22.43億
|最低值
|17.76億
|17.54億
|17.60億
|16.36億
|平均值
|18.57億
|19.43億
|20.71億
|19.39億
|中位數
|18.67億
|19.67億
|20.16億
|19.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.11
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|營業收入
|7.77億
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
