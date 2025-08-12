鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為63.00元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.78元上修至3.92元，其中最高估值4元，最低估值3.25元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4(4)
|4.95
|6.02
|最低值
|3.25(3.25)
|2.15
|3.3
|平均值
|3.79(3.74)
|3.82
|4.52
|中位數
|3.92(3.78)
|3.98
|4.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|98.06億
|107.37億
|115.23億
|最低值
|94.27億
|98.95億
|105.90億
|平均值
|96.69億
|104.56億
|112.07億
|中位數
|96.71億
|105.29億
|113.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.64
|4.77
|2.40
|3.53
|4.21
|營業收入
|45.97億
|62.85億
|74.45億
|80.00億
|89.69億
詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
