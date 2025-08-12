search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.78元上修至3.92元，其中最高估值4元，最低估值3.25元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4(4)4.956.02
最低值3.25(3.25)2.153.3
平均值3.79(3.74)3.824.52
中位數3.92(3.78)3.984.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值98.06億107.37億115.23億
最低值94.27億98.95億105.90億
平均值96.69億104.56億112.07億
中位數96.71億105.29億113.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.644.772.403.534.21
營業收入45.97億62.85億74.45億80.00億89.69億

詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股

