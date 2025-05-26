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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為36.69元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.39元下修至2.34元，其中最高估值3.29元，最低估值1.8元，預估目標價為36.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.29(3.29)4.055.455.62
最低值1.8(1.8)1.242.252.96
平均值2.52(2.51)2.413.243.85
中位數2.34(2.39)2.382.972.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值322.01億324.47億356.37億338.53億
最低值258.50億231.95億241.69億302.94億
平均值290.06億280.99億303.12億318.94億
中位數281.97億282.60億306.43億315.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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