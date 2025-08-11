鉅亨速報 - Factset 最新調查：Open Text CorpOTEX-US的目標價調升至33元，幅度約10%

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Open Text Corp(OTEX-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至33元，調升幅度10%。其中最高估值48元，最低估值29.44元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Open Text Corp評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Open Text Corp今(11日)收盤價為30.91元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。

