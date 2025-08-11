鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為107.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.37元上修至2.42元，其中最高估值2.59元，最低估值2.2元，預估目標價為107.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.59(2.59)
|2.85
|3.39
|4.04
|最低值
|2.2(2.2)
|1.44
|1.9
|2.26
|平均值
|2.39(2.37)
|2.48
|2.58
|2.84
|中位數
|2.42(2.37)
|2.53
|2.61
|2.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.44億
|22.71億
|26.05億
|23.67億
|最低值
|18.39億
|15.47億
|18.73億
|20.14億
|平均值
|19.44億
|20.18億
|21.65億
|21.79億
|中位數
|19.66億
|20.27億
|21.41億
|21.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|營業收入
|10.96億
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
