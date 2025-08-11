search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為107.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.37元上修至2.42元，其中最高估值2.59元，最低估值2.2元，預估目標價為107.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.59(2.59)2.853.394.04
最低值2.2(2.2)1.441.92.26
平均值2.39(2.37)2.482.582.84
中位數2.42(2.37)2.532.612.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.44億22.71億26.05億23.67億
最低值18.39億15.47億18.73億20.14億
平均值19.44億20.18億21.65億21.79億
中位數19.66億20.27億21.41億21.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.131.681.481.191.17
營業收入10.96億12.02億10.65億10.16億12.85億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

