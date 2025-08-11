觀望14個月後 巴菲特可能再度出手回購波克夏股票？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-11 15:40

在過去的 14 個月裡，巴菲特 (Warren Buffett) 及其旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 一直處於觀望狀態，未曾動用任何資金回購公司的股票。然而，在連續 11 季作為股票的淨賣家之後，市場上出現了新的機會，可能促使這位「奧馬哈的先知」再次買入他青睞的股票。

觀望14個月後 巴菲特可能再度出手回購波克夏？(圖:shutterstock)

巴菲特投資重「價格」而非「時機」

許多人可能會將巴菲特近年來的股票大賣和缺乏買入行為，解讀為他試圖預測未來並「擇時交易」(time the market)。然而，巴菲特堅定地秉持著他過去 60 年來一直成功的投資策略。

他曾在 1994 年致股東的信中寫道：「我們試圖根據價格而非時機來進行購買」。這也同樣適用於波克夏的股票出售行為。如果市場對波克夏持有的某支股票給出過高的溢價，巴菲特就會選擇出售，將現金收入囊中，然後尋找交易價格遠低於其內在價值的股票機會。

值得注意的是，這也包括回購波克夏自己的股票。波克夏董事會於 2018 年更新了股票回購政策，允許巴菲特回購公司股票，只要其交易價格低於由保守方法確定的內在價值。此後，巴菲特迅速行動，積極回購股票，這也表明他當時認為公司股票被低估。從 2018 年到 2024 年 5 月，巴菲特共花費了 780 億美元回購波克夏的股票。

然而，巴菲特在過去 14 個月中沒有回購任何股票。他對自己實施的標準，與他對波克夏投資的所有公司執行長所期望的標準一致：「所有股票回購都應依賴於價格。以低於企業價值的折扣價回購是明智的，但如果溢價回購則是愚蠢的」。這句話出自他 2023 年致股東的信。

波克夏股價下跌與內在價值的吸引力

自巴菲特在公司年會上宣布將於年底卸任執行長以來，波克夏的股價已大幅下跌。而第二季度財報公佈後進一步的拋售，使得公司股票看起來更具吸引力。這可能為巴菲特再次開始回購波克夏的股票打開了大門。

儘管波克夏的第二季度財報令許多投資者感到失望，導致股價被拋售，但仍有值得關注的細節。由於加州野火導致的大額賠付，公司的保險業務回歸常態化運營，承保利潤有所下降。這導致該集團的總營運收益 (total operating earnings) 在上個季度下降了近 4%。

此外，波克夏還面臨顯著的匯率逆風，對營運收益造成了負面影響。公司還對其卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 投資進行了 50 億美元的減記，此前在 2019 年也進行了 30 億美元的減值費用。

然而，巴菲特也看到波克夏的每股帳面價值 (book value per share) 持續攀升。從第一季起增長了 2.1%，與去年同期相比增長了 10.9%。結合過去三個月股價的下跌，波克夏的股票目前以約 1.5 的股價淨值比 (price-to-book ratio) 進行交易。這是一個重要的估值指標，因為巴菲特上次回購波克夏股票時，其交易價格低於這個估值。

自去年 5 月以來，該股票很少跌破這個價格，但在拋售之後，現在的價格顯然更具吸引力。

影響巴菲特是否回購的潛在因素

儘管股價下跌和帳面價值的增長使得波克夏的股票更具吸引力，但有幾個因素可能會阻止巴菲特在當前價格買入。

• 有價證券投資組合的估值：波克夏的可交易股票投資組合是其帳面價值的重要組成部分。巴菲特可能仍然認為投資組合中的大多數股票價格過高，尤其是在過去一年股票持續上漲的情況下。這將促使他對波克夏股票設定更低的股價淨值比要求，因為回購波克夏股票也意味著購買其一小部分股權投資組合。

• 鐵路業務的現金需求：另一個因素是，巴菲特可能希望在近期動用大量現金來支持鐵路業務。聯合太平洋 (Union Pacific) 和諾福克南方 (Norfolk Southern) 已經達成合併協議，這將對波克夏旗下的伯靈頓北方聖達菲 (Burlington Northern Santa Fe) 的競爭力構成威脅。