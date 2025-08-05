鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 05:00

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全球投資界矚目的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 近日公佈 2025 年第二季財報，這也是 94 歲的「股神」巴菲特宣布退休計畫後，公司發布的首份重要財報，波克夏今年次季營業利潤 111.6 億美元，年減 3.79%，淨利約 123.7 億美元，年減 59%。這份略顯黯淡的成績單，為即將接棒的新管理層帶來了不小挑戰。

一甲子來最慘！波克夏海瑟威Q2淨利崩59% 巴菲特投資遭遇罕見滑鐵盧（圖：Shutterstock）

從整體表現來看，波克夏海瑟威今年上半年營業利潤為 208 億美元，年減 8.8%，其中保險承保業務稅前總利潤為 25.3 億美元，較去年同期的 28.4 億美元下降近 11%，保險承銷業務稅後利潤按年減少 2.71 億美元，或 11.98%，至 19.92 億美元，上半年則下降 15 億美元，主要受南加州山火後第一季產生的相關稅後虧損。

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不過，保險投資收入在今年次季增加 47 百萬美元，年增率 1.42%，主要得益於短期投資結餘增加抵消了利率下降和股利收入減少的影響。

在投資方面，波克夏海瑟威的表現也不盡人意。今年次季投資收益年減 73.49% 至 49.70 億美元，其中對持有的卡夫亨氏股份進行 38 億美元的減記，是導致投資收益大幅下滑的重要原因之一。

多年來，卡夫亨氏一直是波克夏海瑟威投資組合中的「問題資產」，自 2019 年爆發會計醜聞並導致時任首席執行官辭職以來，其財務表現持續承壓。今年 5 月，波克夏海瑟威駐卡夫亨氏的兩位董事辭任，令波克夏在公司治理與財務資訊取得上的影響力大幅下降。

隨著消費者偏好向更健康、低加工的食品轉移，卡夫亨氏的傳統包裝食品業務銷量不斷萎縮，目前正在考慮剝離其食品雜貨業務，聚焦利潤率更高、增長性更強的核心產品線。

此外，波克夏海瑟威對西方石油的投資也面臨潛在減損風險。截至今年上半年，波克夏海瑟威對西方石油普通股的投資公允值為 111.30 億美元，而帳面價值高達 164.58 億美元，有著 53.28 億美元的帳面浮虧，雖目前認為暫無必要進行減損處理，但不排除未來確認減損虧損的可能。

值得注意的是，波克夏海瑟威在今年第二季拋售約 30 億美元股票，為連 11 季淨賣出。

儘管股價較歷史高點下跌了 10% 以上，但波克夏海瑟威在今年上半年沒有回購任何股票。今年 5 月至 7 月間，公司現金儲備從 5 月 3 日年度股東大會時的約 3470 億美元下降至 3440 億美元，6 月末浮存金進一步擴大至 1740 億美元，現金持股進一步增加，由 2024 年底 2125.91 億美元增至 2219.99 億美元，佔比由 42.77% 上升至 44.16%，而保險投資組合中的股權投資佔比則有所下降。

波克夏海瑟威在財報中對美國總統川普的關稅政策可能造成的影響發出嚴厲警告。

2025 年對巴菲特來說具有里程碑意義，他迎來了執掌波克夏海瑟威的第 60 年。自 1965 年接手這家瀕臨破產的紡織公司以來，巴菲特憑藉獨特的「價值投資」理念，將波克夏海瑟威打造為世界最具影響力的投資控股集團之一。如今，波克夏海瑟威的商業版圖橫跨保險、能源、製造、零售等多個領域，旗下擁有許多家喻戶曉的老品牌。