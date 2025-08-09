鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為29.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.65元上修至2.69元，其中最高估值2.84元，最低估值2.66元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.84(2.75)3.133.25
最低值2.66(2.52)2.712.67
平均值2.7(2.63)2.92.94
中位數2.69(2.65)2.932.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.12億25.53億25.00億
最低值24.83億24.36億24.62億
平均值24.96億24.84億24.79億
中位數24.95億24.74億24.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.620.851.521.311.40
營業收入19.14億21.58億23.25億25.02億25.48億

詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

