鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.65元上修至2.69元，其中最高估值2.84元，最低估值2.66元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.84(2.75)
|3.13
|3.25
|最低值
|2.66(2.52)
|2.71
|2.67
|平均值
|2.7(2.63)
|2.9
|2.94
|中位數
|2.69(2.65)
|2.93
|2.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.12億
|25.53億
|25.00億
|最低值
|24.83億
|24.36億
|24.62億
|平均值
|24.96億
|24.84億
|24.79億
|中位數
|24.95億
|24.74億
|24.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.62
|0.85
|1.52
|1.31
|1.40
|營業收入
|19.14億
|21.58億
|23.25億
|25.02億
|25.48億
詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為29.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為28.51元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.24元，預估目標價為112.96元
下一篇