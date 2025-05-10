鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.57元上修至2.61元，其中最高估值2.66元，最低估值2.5元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.66(2.66)
|3.1
|3.01
|最低值
|2.5(2.25)
|2.51
|2.68
|平均值
|2.6(2.54)
|2.82
|2.84
|中位數
|2.61(2.57)
|2.84
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.96億
|25.41億
|25.00億
|最低值
|24.72億
|24.12億
|24.41億
|平均值
|24.81億
|24.76億
|24.68億
|中位數
|24.81億
|24.76億
|24.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.62
|0.85
|1.52
|1.31
|1.40
|營業收入
|19.14億
|21.58億
|23.25億
|25.02億
|25.48億
詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為29.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調降至29元，幅度約6.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至7.01元，預估目標價為203.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至57元，幅度約4.59%