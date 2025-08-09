鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為198.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.92元，其中最高估值6.49元，最低估值5.66元，預估目標價為198.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.49(6.52)
|8.39
|10.23
|11.9
|最低值
|5.66(5.55)
|6.46
|7.89
|10.18
|平均值
|5.98(5.9)
|7.17
|8.8
|11.04
|中位數
|5.92(5.83)
|7.04
|8.48
|11.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.38億
|53.89億
|59.08億
|62.94億
|最低值
|48.94億
|51.95億
|55.98億
|60.81億
|平均值
|49.20億
|52.73億
|57.05億
|61.77億
|中位數
|49.17億
|52.78億
|56.74億
|61.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.94
|1.42
|2.19
|9.08
|6.45
|營業收入
|33.14億
|38.25億
|40.86億
|42.38億
|45.69億
詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
