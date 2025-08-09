鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為198.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.92元，其中最高估值6.49元，最低估值5.66元，預估目標價為198.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.49(6.52)8.3910.2311.9
最低值5.66(5.55)6.467.8910.18
平均值5.98(5.9)7.178.811.04
中位數5.92(5.83)7.048.4811.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.38億53.89億59.08億62.94億
最低值48.94億51.95億55.98億60.81億
平均值49.20億52.73億57.05億61.77億
中位數49.17億52.78億56.74億61.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.941.422.199.086.45
營業收入33.14億38.25億40.86億42.38億45.69億

詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

