鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股(USFD-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國食品控股(USFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.82元上修至3.87元，其中最高估值3.91元，最低估值3.81元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.91(3.9)
|4.78
|5.69
|5.81
|最低值
|3.81(3.75)
|4.3
|4.77
|5.81
|平均值
|3.87(3.83)
|4.58
|5.28
|5.81
|中位數
|3.87(3.82)
|4.57
|5.32
|5.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|399.73億
|429.62億
|457.86億
|473.05億
|最低值
|393.93億
|407.91億
|422.19億
|463.48億
|平均值
|396.27億
|420.48億
|439.71億
|468.27億
|中位數
|395.89億
|420.55億
|440.44億
|468.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.15
|0.54
|1.01
|2.02
|2.02
|營業收入
|228.85億
|294.87億
|340.57億
|355.97億
|378.77億
詳細資訊請看美股內頁：
美國食品控股(USFD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股USFD-US的目標價調升至89元，幅度約4.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.7元，預估目標價為238.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為25.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.58元，預估目標價為200.00元
下一篇