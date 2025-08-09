search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股(USFD-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國食品控股(USFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.82元上修至3.87元，其中最高估值3.91元，最低估值3.81元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.91(3.9)4.785.695.81
最低值3.81(3.75)4.34.775.81
平均值3.87(3.83)4.585.285.81
中位數3.87(3.82)4.575.325.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值399.73億429.62億457.86億473.05億
最低值393.93億407.91億422.19億463.48億
平均值396.27億420.48億439.71億468.27億
中位數395.89億420.55億440.44億468.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.150.541.012.022.02
營業收入228.85億294.87億340.57億355.97億378.77億

詳細資訊請看美股內頁：
美國食品控股(USFD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUSFD

相關行情

台股首頁我要存股
美國食品控股80.42+0.31%

延伸閱讀



Empty