鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股USFD-US的目標價調升至89元，幅度約4.71%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國食品控股(USFD-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至89元，調升幅度4.71%。其中最高估值98元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予美國食品控股評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀1位。
美國食品控股今(28日)收盤價為82.26元。近5日股價下跌4.71%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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