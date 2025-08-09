鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.55元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.55元，其中最高估值3.57元，最低估值3.44元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.57(3.52)
|3.97
|4.46
|最低值
|3.44(3.44)
|3.74
|4.2
|平均值
|3.54(3.48)
|3.87
|4.32
|中位數
|3.55(3.49)
|3.87
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.42億
|54.55億
|58.63億
|最低值
|49.29億
|52.12億
|56.01億
|平均值
|50.14億
|53.48億
|57.51億
|中位數
|50.16億
|53.63億
|57.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.57
|1.91
|1.88
|3.41
|2.85
|營業收入
|37.05億
|40.21億
|43.68億
|44.76億
|47.65億
詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調升至53元，幅度約6%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調降至53元，幅度約5.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.7元，預估目標價為238.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為25.00元
下一篇