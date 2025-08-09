search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.55元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.55元，其中最高估值3.57元，最低估值3.44元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.57(3.52)3.974.46
最低值3.44(3.44)3.744.2
平均值3.54(3.48)3.874.32
中位數3.55(3.49)3.874.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值50.42億54.55億58.63億
最低值49.29億52.12億56.01億
平均值50.14億53.48億57.51億
中位數50.16億53.63億57.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.571.911.883.412.85
營業收入37.05億40.21億43.68億44.76億47.65億

詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSG

Empty