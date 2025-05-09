鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調降至53元，幅度約5.36%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 04:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對簡伯特(G-US)提出目標價估值：中位數由56元下修至53元，調降幅度5.36%。其中最高估值56元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予簡伯特評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀1位。
簡伯特今(9日)收盤價為42.1101元。近5日股價下跌5.36%，標普指數上漲1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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