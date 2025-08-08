search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調升至53元，幅度約6%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對簡伯特(G-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至53元，調升幅度6%。其中最高估值58元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予簡伯特評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀0位。

簡伯特今(8日)收盤價為41.72元。近5日股價下跌6%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股G市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
簡伯特41.72-1.14%

延伸閱讀



Empty