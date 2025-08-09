鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為80.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.2元，其中最高估值3.36元，最低估值3.13元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.36(3.36)
|3.91
|4.58
|4.58
|最低值
|3.13(3.03)
|3.38
|3.97
|4.58
|平均值
|3.2(3.16)
|3.64
|4.12
|4.58
|中位數
|3.2(3.15)
|3.66
|4.1
|4.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.86億
|31.38億
|33.26億
|35.29億
|最低值
|28.23億
|30.05億
|31.96億
|35.29億
|平均值
|28.53億
|30.75億
|32.70億
|35.29億
|中位數
|28.51億
|30.91億
|32.73億
|35.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.04
|1.48
|1.89
|1.09
|0.76
|營業收入
|7.89億
|9.58億
|10.23億
|15.68億
|25.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
