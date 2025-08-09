鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為80.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.2元，其中最高估值3.36元，最低估值3.13元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.36(3.36)3.914.584.58
最低值3.13(3.03)3.383.974.58
平均值3.2(3.16)3.644.124.58
中位數3.2(3.15)3.664.14.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.86億31.38億33.26億35.29億
最低值28.23億30.05億31.96億35.29億
平均值28.53億30.75億32.70億35.29億
中位數28.51億30.91億32.73億35.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.041.481.891.090.76
營業收入7.89億9.58億10.23億15.68億25.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty