search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療GMED-US的目標價調降至90元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Globus醫療(GMED-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至90元，調降幅度10%。其中最高估值115元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Globus醫療評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Globus醫療今(9日)收盤價為72.46元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲1.07%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GMED市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Globus醫療72.46+1.33%

延伸閱讀



    Empty