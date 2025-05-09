鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療GMED-US的目標價調降至90元，幅度約10%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Globus醫療(GMED-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至90元，調降幅度10%。其中最高估值115元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Globus醫療評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Globus醫療今(9日)收盤價為72.46元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲1.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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