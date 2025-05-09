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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估下修至3.35元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.44元下修至3.35元，其中最高估值3.48元，最低估值3.07元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.48(3.5)4.294.754.95
最低值3.07(3.15)3.314.144.95
平均值3.31(3.4)3.844.384.95
中位數3.35(3.44)3.94.384.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值28.99億30.50億30.52億35.53億
最低值26.75億28.49億30.14億35.53億
平均值27.09億29.02億30.38億35.53億
中位數26.81億28.72億30.44億35.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.041.481.891.090.76
營業收入7.89億9.58億10.23億15.68億25.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMED

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