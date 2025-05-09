鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估下修至3.35元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.44元下修至3.35元，其中最高估值3.48元，最低估值3.07元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.5)
|4.29
|4.75
|4.95
|最低值
|3.07(3.15)
|3.31
|4.14
|4.95
|平均值
|3.31(3.4)
|3.84
|4.38
|4.95
|中位數
|3.35(3.44)
|3.9
|4.38
|4.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|28.99億
|30.50億
|30.52億
|35.53億
|最低值
|26.75億
|28.49億
|30.14億
|35.53億
|平均值
|27.09億
|29.02億
|30.38億
|35.53億
|中位數
|26.81億
|28.72億
|30.44億
|35.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.04
|1.48
|1.89
|1.09
|0.76
|營業收入
|7.89億
|9.58億
|10.23億
|15.68億
|25.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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