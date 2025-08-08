盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.06%，報459.48美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間08日21:32股價上漲22.14美元，報459.48美元，漲幅5.06%，成交量614,777（股），盤中最高價459.48美元、最低價447.02美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.94%
- 近 1 月：+26.77%
- 近 3 月：+44.12%
- 近 6 月：+16.4%
- 今年以來：+35.05%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.64%，報97.91美元
- 盤中速報 - 吉利德科學(GILD-US)大漲5.93%，報116.82美元
- 盤中速報 - 怪獸飲料(MNST-US)大漲8.06%，報65.7美元
- 盤中速報 - 超捷國際(MCHP-US)大跌7.02%，報61.57美元
下一篇