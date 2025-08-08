search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.06%，報459.48美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間08日21:32股價上漲22.14美元，報459.48美元，漲幅5.06%，成交量614,777（股），盤中最高價459.48美元、最低價447.02美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.94%
  • 近 1 月：+26.77%
  • 近 3 月：+44.12%
  • 近 6 月：+16.4%
  • 今年以來：+35.05%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

S&P 5006377.970.60%
道瓊指數44168.800.46%
NASDAQ21380.76+0.65%
費城半導體5666.030.57%
Applovin Corp - Class A460.735+5.35%

