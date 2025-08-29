search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌3.01%，報5676.65點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間29日10:12，費城半導體下跌176.4點（或3.01%），暫報5676.65點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.46%
  • 近 1 月：+2.02%
  • 近 3 月：+21.07%
  • 近 6 月：+22.79%
  • 今年以來：+17.53%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌16%；科林研發(LRCX-US)下跌4.71%；連貫(COHR-US)下跌4.36%；博通(AVGO-US)下跌4.04%；超微半導體(AMD-US)下跌3.74%。

部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲1.22%；英特格(ENTG-US)上漲0.3%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.05%。

