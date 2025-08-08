盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.64%，報97.91美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間08日21:31股價上漲5.23美元，報97.91美元，漲幅5.64%，成交量85,359（股），盤中最高價97.94美元、最低價93.50美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.18%
- 近 1 月：-6.1%
- 近 3 月：-25.97%
- 近 6 月：-50.43%
- 今年以來：-44.39%
