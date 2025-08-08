search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.64%，報97.91美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間08日21:31股價上漲5.23美元，報97.91美元，漲幅5.64%，成交量85,359（股），盤中最高價97.94美元、最低價93.50美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.18%
  • 近 1 月：-6.1%
  • 近 3 月：-25.97%
  • 近 6 月：-50.43%
  • 今年以來：-44.39%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006379.810.63%
道瓊指數44200.170.53%
NASDAQ21385.01+0.67%
費城半導體5668.510.62%
Onto Innovation Inc.102.31+10.4%

