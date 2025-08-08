鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.4元，預估目標價為121.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.11元下修至-5.4元，其中最高估值-4.72元，最低估值-6.11元，預估目標價為121.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.72(-4.72)
|-2.52
|2.39
|5.91
|最低值
|-6.11(-6.01)
|-9.55
|-4.17
|-0.38
|平均值
|-5.41(-5.22)
|-3.98
|-1.07
|1.94
|中位數
|-5.4(-5.11)
|-3.44
|-1.1
|1.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.95億
|11.80億
|23.96億
|37.74億
|最低值
|4.41億
|7.98億
|13.54億
|23.15億
|平均值
|4.68億
|9.93億
|18.59億
|28.15億
|中位數
|4.69億
|10.14億
|17.56億
|25.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.01
|-3.88
|-3.91
|-5.34
|-5.57
|營業收入
|1.64億
|1.88億
|2.45億
|3.05億
|3.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
