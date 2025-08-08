鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.4元，預估目標價為121.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.11元下修至-5.4元，其中最高估值-4.72元，最低估值-6.11元，預估目標價為121.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.72(-4.72)-2.522.395.91
最低值-6.11(-6.01)-9.55-4.17-0.38
平均值-5.41(-5.22)-3.98-1.071.94
中位數-5.4(-5.11)-3.44-1.11.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.95億11.80億23.96億37.74億
最低值4.41億7.98億13.54億23.15億
平均值4.68億9.93億18.59億28.15億
中位數4.69億10.14億17.56億25.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.01-3.88-3.91-5.34-5.57
營業收入1.64億1.88億2.45億3.05億3.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

