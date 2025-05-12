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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估上修至-5.17元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.33元上修至-5.17元，其中最高估值-3.79元，最低估值-5.8元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.79(-3.79)-2.331.385.91
最低值-5.8(-6.02)-5.57-2.550.04
平均值-5.21(-5.23)-3.78-1.022.43
中位數-5.17(-5.33)-3.69-1.191.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.18億14.11億23.30億34.92億
最低值4.41億8.46億14.59億23.11億
平均值4.68億9.89億18.30億27.29億
中位數4.67億9.65億17.30億26.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.01-3.88-3.91-5.34-5.57
營業收入1.64億1.88億2.45億3.05億3.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINSM

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