鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估上修至-5.17元，預估目標價為97.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.33元上修至-5.17元，其中最高估值-3.79元，最低估值-5.8元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.79(-3.79)
|-2.33
|1.38
|5.91
|最低值
|-5.8(-6.02)
|-5.57
|-2.55
|0.04
|平均值
|-5.21(-5.23)
|-3.78
|-1.02
|2.43
|中位數
|-5.17(-5.33)
|-3.69
|-1.19
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.18億
|14.11億
|23.30億
|34.92億
|最低值
|4.41億
|8.46億
|14.59億
|23.11億
|平均值
|4.68億
|9.89億
|18.30億
|27.29億
|中位數
|4.67億
|9.65億
|17.30億
|26.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.01
|-3.88
|-3.91
|-5.34
|-5.57
|營業收入
|1.64億
|1.88億
|2.45億
|3.05億
|3.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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