search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed IncINSM-US的目標價調升至121元，幅度約8.04%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至121元，調升幅度8.04%。其中最高估值135元，最低估值109元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Insmed Inc評價：積極樂觀19位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Insmed Inc今(8日)收盤價為109.3元。近5日股價上漲8.04%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股INSM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Insmed Inc109.3-1.76%

延伸閱讀



Empty