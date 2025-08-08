鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫(RL-US)EPS預估上修至14.85元，預估目標價為340.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.93元上修至14.85元，其中最高估值15.23元，最低估值13.8元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.23(15)
|17.35
|19.58
|19.86
|最低值
|13.8(13.57)
|14.8
|16.15
|19.86
|平均值
|14.76(14.01)
|16.12
|17.89
|19.86
|中位數
|14.85(13.93)
|16.15
|18.15
|19.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|77.42億
|81.57億
|86.00億
|90.36億
|最低值
|74.04億
|77.21億
|82.55億
|90.36億
|平均值
|75.65億
|79.20億
|84.07億
|90.36億
|中位數
|75.77億
|79.12億
|83.81億
|90.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.65
|8.22
|7.72
|9.91
|11.87
|營業收入
|44.01億
|62.19億
|64.44億
|66.31億
|70.79億
詳細資訊請看美股內頁：
雷夫羅倫(RL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
