鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫(RL-US)EPS預估上修至14.85元，預估目標價為340.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.93元上修至14.85元，其中最高估值15.23元，最低估值13.8元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.23(15)17.3519.5819.86
最低值13.8(13.57)14.816.1519.86
平均值14.76(14.01)16.1217.8919.86
中位數14.85(13.93)16.1518.1519.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值77.42億81.57億86.00億90.36億
最低值74.04億77.21億82.55億90.36億
平均值75.65億79.20億84.07億90.36億
中位數75.77億79.12億83.81億90.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.658.227.729.9111.87
營業收入44.01億62.19億64.44億66.31億70.79億

詳細資訊請看美股內頁：
雷夫羅倫(RL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

