鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫RL-US的目標價調升至335元，幅度約4.69%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)提出目標價估值：中位數由320元上修至335元，調升幅度4.69%。其中最高估值406元，最低估值295元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予雷夫羅倫評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀2位。
雷夫羅倫今(4日)收盤價為293.92元。近5日股價下跌4.69%，標普指數下跌2.36%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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