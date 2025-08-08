鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBT Marel Corporation(JBTM-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為155.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對JBT Marel Corporation(JBTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.92元，其中最高估值7.4元，最低估值5.7元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.4(7.4)
|7.8
|9.26
|最低值
|5.7(5.67)
|4.57
|9
|平均值
|6.14(6.07)
|6.82
|9.13
|中位數
|5.92(5.83)
|7
|9.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.19億
|39.18億
|41.14億
|最低值
|36.94億
|38.36億
|40.47億
|平均值
|37.07億
|38.75億
|40.81億
|中位數
|37.06億
|38.71億
|40.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.39
|3.69
|4.07
|18.13
|2.65
|營業收入
|17.25億
|18.69億
|21.73億
|16.62億
|17.23億
詳細資訊請看美股內頁：
JBT Marel Corporation(JBTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
