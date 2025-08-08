search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBT Marel Corporation(JBTM-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對JBT Marel Corporation(JBTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.92元，其中最高估值7.4元，最低估值5.7元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.4(7.4)7.89.26
最低值5.7(5.67)4.579
平均值6.14(6.07)6.829.13
中位數5.92(5.83)79.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值37.19億39.18億41.14億
最低值36.94億38.36億40.47億
平均值37.07億38.75億40.81億
中位數37.06億38.71億40.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.393.694.0718.132.65
營業收入17.25億18.69億21.73億16.62億17.23億

詳細資訊請看美股內頁：
JBT Marel Corporation(JBTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBTM

相關行情

台股首頁我要存股
JBT Marel Corporation134.68-1.05%

延伸閱讀



Empty