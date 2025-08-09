鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為21.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.56元，其中最高估值1.92元，最低估值1.17元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.92(1.92)
|1.93
|2.14
|1.54
|最低值
|1.17(1.17)
|0.89
|0.82
|1.54
|平均值
|1.56(1.54)
|1.41
|1.5
|1.54
|中位數
|1.56(1.5)
|1.36
|1.52
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|673.70億
|647.82億
|593.06億
|最低值
|451.15億
|433.31億
|443.79億
|平均值
|530.92億
|540.85億
|528.75億
|中位數
|515.31億
|545.37億
|526.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - UnitPAA-US的目標價調升至21元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為20.00元
下一篇