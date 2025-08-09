鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為21.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.56元，其中最高估值1.92元，最低估值1.17元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.92(1.92)1.932.141.54
最低值1.17(1.17)0.890.821.54
平均值1.56(1.54)1.411.51.54
中位數1.56(1.5)1.361.521.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值673.70億647.82億593.06億
最低值451.15億433.31億443.79億
平均值530.92億540.85億528.75億
中位數515.31億545.37億526.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.830.551.191.400.73
營業收入235.91億427.17億571.63億486.99億502.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

