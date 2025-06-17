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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.55元，其中最高估值1.73元，最低估值1.37元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.73(1.73)2.082.42.57
最低值1.37(1.37)1.652.012.57
平均值1.55(1.54)1.842.112.57
中位數1.55(1.52)1.822.092.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值70.67億74.17億77.30億78.45億
最低值69.53億71.50億73.60億78.45億
平均值69.89億72.78億75.80億78.45億
中位數69.86億72.74億75.65億78.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.85-0.020.181.48-0.07
營業收入19.54億20.73億22.15億17.72億51.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRMB

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