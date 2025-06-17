鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.55元，其中最高估值1.73元，最低估值1.37元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.73(1.73)
|2.08
|2.4
|2.57
|最低值
|1.37(1.37)
|1.65
|2.01
|2.57
|平均值
|1.55(1.54)
|1.84
|2.11
|2.57
|中位數
|1.55(1.52)
|1.82
|2.09
|2.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|70.67億
|74.17億
|77.30億
|78.45億
|最低值
|69.53億
|71.50億
|73.60億
|78.45億
|平均值
|69.89億
|72.78億
|75.80億
|78.45億
|中位數
|69.86億
|72.74億
|75.65億
|78.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.85
|-0.02
|0.18
|1.48
|-0.07
|營業收入
|19.54億
|20.73億
|22.15億
|17.72億
|51.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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