鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.74元，預估目標價為283.00元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.74元，其中最高估值9.95元，最低估值9.01元，預估目標價為283.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.95(9.75)
|10.7
|11.45
|12.24
|最低值
|9.01(9.01)
|10.29
|10.74
|12.24
|平均值
|9.7(9.38)
|10.51
|11.15
|12.24
|中位數
|9.74(9.37)
|10.47
|11.26
|12.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.62億
|24.75億
|25.82億
|27.27億
|最低值
|22.87億
|24.09億
|24.59億
|27.27億
|平均值
|23.36億
|24.45億
|25.38億
|27.27億
|中位數
|23.36億
|24.45億
|25.74億
|27.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|4.90
|7.51
|7.85
|8.69
|營業收入
|15.09億
|18.09億
|19.80億
|20.56億
|22.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
