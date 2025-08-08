search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.74元，預估目標價為283.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.74元，其中最高估值9.95元，最低估值9.01元，預估目標價為283.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.95(9.75)10.711.4512.24
最低值9.01(9.01)10.2910.7412.24
平均值9.7(9.38)10.5111.1512.24
中位數9.74(9.37)10.4711.2612.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.62億24.75億25.82億27.27億
最低值22.87億24.09億24.59億27.27億
平均值23.36億24.45億25.38億27.27億
中位數23.36億24.45億25.74億27.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.374.907.517.858.69
營業收入15.09億18.09億19.80億20.56億22.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

