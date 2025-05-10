鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為231.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.19元上修至9.35元，其中最高估值9.4元，最低估值8.8元，預估目標價為231.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.4(9.2)
|10.1
|10.8
|11.1
|最低值
|8.8(8.8)
|9.32
|10.18
|11.1
|平均值
|9.23(9.11)
|9.85
|10.44
|11.1
|中位數
|9.35(9.19)
|9.86
|10.35
|11.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.09億
|23.97億
|24.88億
|25.78億
|最低值
|22.30億
|23.10億
|23.99億
|25.78億
|平均值
|22.80億
|23.62億
|24.42億
|25.78億
|中位數
|22.88億
|23.66億
|24.41億
|25.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|4.90
|7.51
|7.85
|8.69
|營業收入
|15.09億
|18.09億
|19.80億
|20.56億
|22.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為222.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為54.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.32元，預估目標價為28.00元