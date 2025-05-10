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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為231.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.19元上修至9.35元，其中最高估值9.4元，最低估值8.8元，預估目標價為231.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.4(9.2)10.110.811.1
最低值8.8(8.8)9.3210.1811.1
平均值9.23(9.11)9.8510.4411.1
中位數9.35(9.19)9.8610.3511.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.09億23.97億24.88億25.78億
最低值22.30億23.10億23.99億25.78億
平均值22.80億23.62億24.42億25.78億
中位數22.88億23.66億24.41億25.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.374.907.517.858.69
營業收入15.09億18.09億19.80億20.56億22.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWTS

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