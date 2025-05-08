鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元下修至3.48元，其中最高估值3.58元，最低估值3.42元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.58(3.58)
|3.94
|4.35
|最低值
|3.42(3.49)
|3.66
|4.11
|平均值
|3.49(3.54)
|3.79
|4.21
|中位數
|3.48(3.54)
|3.77
|4.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51.33億
|55.82億
|59.87億
|最低值
|49.22億
|51.06億
|55.42億
|平均值
|50.08億
|53.11億
|57.37億
|中位數
|49.98億
|52.83億
|57.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.57
|1.91
|1.88
|3.41
|2.85
|營業收入
|37.05億
|40.21億
|43.68億
|44.76億
|47.65億
詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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