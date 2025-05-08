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鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元下修至3.48元，其中最高估值3.58元，最低估值3.42元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.58(3.58)3.944.35
最低值3.42(3.49)3.664.11
平均值3.49(3.54)3.794.21
中位數3.48(3.54)3.774.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值51.33億55.82億59.87億
最低值49.22億51.06億55.42億
平均值50.08億53.11億57.37億
中位數49.98億52.83億57.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.571.911.883.412.85
營業收入37.05億40.21億43.68億44.76億47.65億

詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSG

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