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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.8元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.58元上修至2.8元，其中最高估值2.9元，最低估值2.5元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.9(2.66)3.554.235.08
最低值2.5(2.45)2.953.264.6
平均值2.73(2.57)3.183.834.83
中位數2.8(2.58)3.23.824.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.27億109.42億143.07億165.65億
最低值82.70億96.32億113.97億134.44億
平均值86.86億103.41億123.91億150.02億
中位數87.55億103.03億120.49億149.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.500.661.071.642.23
營業收入23.18億29.48億43.81億58.60億70.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANET

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