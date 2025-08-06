鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.8元，預估目標價為143.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.58元上修至2.8元，其中最高估值2.9元，最低估值2.5元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.9(2.66)
|3.55
|4.23
|5.08
|最低值
|2.5(2.45)
|2.95
|3.26
|4.6
|平均值
|2.73(2.57)
|3.18
|3.83
|4.83
|中位數
|2.8(2.58)
|3.2
|3.82
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.27億
|109.42億
|143.07億
|165.65億
|最低值
|82.70億
|96.32億
|113.97億
|134.44億
|平均值
|86.86億
|103.41億
|123.91億
|150.02億
|中位數
|87.55億
|103.03億
|120.49億
|149.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|0.66
|1.07
|1.64
|2.23
|營業收入
|23.18億
|29.48億
|43.81億
|58.60億
|70.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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