鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調降至109元，幅度約3.54%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arista網路(ANET-US)提出目標價估值：中位數由113元下修至109元，調降幅度3.54%。其中最高估值130元，最低估值82元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Arista網路評價：積極樂觀21位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Arista網路今(8日)收盤價為84.48元。近5日股價上漲3.54%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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