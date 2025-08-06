search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至143元，幅度約24.35%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Arista網路(ANET-US)提出目標價估值：中位數由115元上修至143元，調升幅度24.35%。其中最高估值160元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Arista網路評價：積極樂觀24位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Arista網路今(6日)收盤價為118.12元。近5日股價下跌24.35%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ANET市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Arista網路118.12-1.85%

延伸閱讀



Empty