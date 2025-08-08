鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons CorpPSN-US的目標價調升至87元，幅度約6.75%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)提出目標價估值：中位數由81.5元上修至87元，調升幅度6.75%。其中最高估值95元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Parsons Corp評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Parsons Corp今(8日)收盤價為75.77元。近5日股價上漲6.75%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
