鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons CorpPSN-US的目標價調升至79元，幅度約3.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)提出目標價估值：中位數由76.5元上修至79元，調升幅度3.27%。其中最高估值95元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Parsons Corp評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Parsons Corp今(9日)收盤價為69.07元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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