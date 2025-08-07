鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司MIDD-US的目標價調降至154元，幅度約7.78%
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)提出目標價估值：中位數由167元下修至154元，調降幅度7.78%。其中最高估值175元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Middleby公司評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Middleby公司今(7日)收盤價為123.23元。近5日股價下跌7.78%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
