鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至9.35元，預估目標價為175.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.35元，其中最高估值10.08元，最低估值8.55元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.08(10.08)
|11.18
|11.79
|13
|最低值
|8.55(8.55)
|9.35
|11.44
|13
|平均值
|9.38(9.47)
|10.35
|11.62
|13
|中位數
|9.35(9.5)
|10.64
|11.62
|13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.53億
|41.94億
|41.91億
|43.07億
|最低值
|38.28億
|39.35億
|41.57億
|43.07億
|平均值
|38.97億
|40.36億
|41.74億
|43.07億
|中位數
|38.70億
|40.26億
|41.74億
|43.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.76
|8.62
|7.95
|7.41
|7.90
|營業收入
|25.13億
|32.51億
|40.33億
|40.37億
|38.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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