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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至9.35元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.35元，其中最高估值10.08元，最低估值8.55元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.08(10.08)11.1811.7913
最低值8.55(8.55)9.3511.4413
平均值9.38(9.47)10.3511.6213
中位數9.35(9.5)10.6411.6213

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.53億41.94億41.91億43.07億
最低值38.28億39.35億41.57億43.07億
平均值38.97億40.36億41.74億43.07億
中位數38.70億40.26億41.74億43.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.768.627.957.417.90
營業收入25.13億32.51億40.33億40.37億38.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMIDD

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