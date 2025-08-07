鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至8.95元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.15元下修至8.95元，其中最高估值9.74元，最低估值8.85元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.74(10.06)
|10.82
|11.97
|13
|最低值
|8.85(8.85)
|9.08
|11.44
|13
|平均值
|9.06(9.25)
|9.85
|11.73
|13
|中位數
|8.95(9.15)
|9.75
|11.79
|13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.73億
|41.37億
|41.91億
|43.07億
|最低值
|38.45億
|39.37億
|41.57億
|43.07億
|平均值
|38.73億
|40.15億
|41.74億
|43.07億
|中位數
|38.52億
|40.06億
|41.74億
|43.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.76
|8.62
|7.95
|7.41
|7.90
|營業收入
|25.13億
|32.51億
|40.33億
|40.37億
|38.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
