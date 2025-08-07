鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至8.95元，預估目標價為162.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.15元下修至8.95元，其中最高估值9.74元，最低估值8.85元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.74(10.06)10.8211.9713
最低值8.85(8.85)9.0811.4413
平均值9.06(9.25)9.8511.7313
中位數8.95(9.15)9.7511.7913

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.73億41.37億41.91億43.07億
最低值38.45億39.37億41.57億43.07億
平均值38.73億40.15億41.74億43.07億
中位數38.52億40.06億41.74億43.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.768.627.957.417.90
營業收入25.13億32.51億40.33億40.37億38.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

