鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.65元下修至9.5元，其中最高估值10.08元，最低估值8.55元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.08(10.21)
|11.18
|11.79
|13
|最低值
|8.55(8.55)
|9.35
|11.44
|13
|平均值
|9.47(9.55)
|10.45
|11.62
|13
|中位數
|9.5(9.65)
|10.64
|11.62
|13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.53億
|41.94億
|41.91億
|43.07億
|最低值
|38.28億
|39.35億
|41.57億
|43.07億
|平均值
|39.12億
|40.52億
|41.74億
|43.07億
|中位數
|38.81億
|40.49億
|41.74億
|43.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.76
|8.62
|7.95
|7.41
|7.90
|營業收入
|25.13億
|32.51億
|40.33億
|40.37億
|38.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估下修至9.74元，預估目標價為175.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為72.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.06元，預估目標價為328.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為125.00元
下一篇